San Marino: Amato inaugura l'anno accademico, 'lectio' su democrazia e Costituzione italiana

Sarà Giuliano Amato ad inaugurare l'anno accademico dell'Università degli Studi di San Marino. Giurista, ex premier e presidente della Corte costituzionale, Amato terrà una lectio magistralis durante la cerimonia in programma dalle 15 al Centro Congressi Kursaal della Repubblica del Titano. La lectio magistralis, dal titolo "La democrazia difficile del nostro tempo e la Costituzione italiana", verrà preceduta da un intervento del rettore dell'Ateneo: "Sarà un pomeriggio all'insegna del sapere e della cultura - dice Corrado Petrocelli - organizzato da una realtà impegnata principalmente nella ricerca e nella formazione, per ascoltare uno dei più esperti e affermati giuristi italiani. Sarà tuttavia anche l'occasione per fare il punto sui tanti progetti della nostra Università".