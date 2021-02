San Marino Green Festival prepara la prossima edizione e intanto esce dai confini della Repubblica

Un lungo lavoro diplomatico e relazionale che il San Marino Green Festival ha portato avanti fin dal primo anno e che vede ora il riconoscimento di realtà esterne alla Repubblica. Prima FirtArte dedica uno spazio all'evento di sostenibilità, poi l'inserimento di SMGF nel programma di un seminario odierno che ha come temi ambiente e sostenibilità. Festival che svolge un lavoro di rete e di relazioni con il tessuto sociale, culturale e politico del territorio che ha risvolti significativi sia da un punto di vista politico che di una diversa percezione del Paese stesso. Lavoro per il quale l'ideatore e curatore, Gabriele Geminiani, chiede un riconoscimento delle valenze e potenzialità anche dalla classe politica e imprenditoriale sammarinese. Intanto insieme al gruppo di professionisti con l’obiettivo di organizzare mostre, laboratori per far cambiare rotta allo sviluppo, lavora alla prossima edizione.