San Marino: inizia la 'nuova' maturità

Iniziano oggi, per terminare il 28 giugno, gli esami di maturità per gli studenti sammarinesi. 114 i maturandi che torneranno a scuola, in presenza. I ragazzi saranno impegnati in una prova orale che spazierà dalla discussione dell'elaborato realizzato dagli studenti, alle discipline di indirizzo e di italiano, fino al colloquio su iniziativa della commissione sui vari aspetti della didattica e collegamenti con l'attualità.

“Sono emozionato nell'accogliere gli studenti”, ci ha confidato Giacomo Esposito, presidente della Scuola Secondaria Superiore. “Voglio rassicurarli che è stato fatto di tutto per metterli nelle condizioni di poter manifestare il proprio impegno e capacità. Non vediamo l'ora di riprendere una attività così importante, in presenza”.