San Marino Photo Cosplay 2024 anticipa il 'Comics' di agosto

Sentiamo Paolo Gualdi e Michele Fantini

Il San Marino Photo Cosplay 2024 trasforma la Repubblica in un grande set fotografico che si snoda nei 9 castelli. Al quinto appuntamento, l'evento, permette ad un numero selezionato di fotografi e cosplayer, circa 100, di realizzare scatti che verranno esposti in occasione del San Marino Comics Festival, che si terrà dal 23 al 25 agosto. Una ora e mezza per lo shooting per i tanti appassionati che scelgono di interpretare il ruolo di un personaggio di fumetti, anime e manga e di indossarne il costume.

"Molto apprezzata la parte naturalistica di San Marino oltre al centro storico anche quello molto amato anche per l’ambientazione di personaggi fantasy gotici o medievali" spiega Michele Fantini, organizzatore San Marino Photo Cosplay 2024.

Grande successo anche per l’area “Academy”, workshop con tutor esperti di posa, trucco e acconciatura. "L’evento si è svolto in location esclusive distribuite su tutti e nove i Castelli di San Marino, dove fotografi e cosplayer hanno cercato di creare ritratti che valorizzassero sia il soggetto che l'ambientazione circostante, trasformando ogni scatto in una vera e propria opera d’arte" ha concluso Paolo Gualdi, presidente Associazione San Marino Comics.

Sentiamo Paolo Gualdi, presidente Associazione San Marino Comics e Michele Fantini, San Marino Photo Cosplay 2024