San Marino risponde presente all'Eras Tour: l'emozione di una Swiftie

Anche San Marino era presente all’Eras Tour di Taylor Swift.

Dopo tredici anni la pop star del momento ha fatto ritorno sulla penisola italiana, incantando San Siro per due serate consecutive, quelle di domenica 14 e lunedì 15 luglio. Ad attenderla c’erano fan provenienti da tutto il Mondo, tra cui Anita, una ventunenne sammarinese che assieme alle sue amiche è diventata testimone dell’evento musicale più atteso dell’anno.

“Dire che le mie aspettative erano alte, è dire poco… Eppure sono state soddisfatte, anzi superate! Taylor Swift è stata capace di tenere settantamila sguardi incollati a lei per oltre tre ore di concerto, e non è cosa facile. Ciò che ha contribuito a rendere la serata davvero indimenticabile sono stati i fan: chi urlava di gioia, chi si commuoveva, tutti hanno dato vita a un’atmosfera stupenda che ci ha travolte. Il 14 luglio 2024 è diventata per me “La Serata da ricordare” per sempre.