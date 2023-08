Scorsese toccata e fuga bolognesi

Il MODERNISSIMO è una nuovissima sala in piazza Re Enzo che aprirà il 21 novembre. Evento annunciato dalla Fondazione Cineteca di Bologna con il comune e Confindustria Emilia. MARTIN SCORSESE ha voluto esserci prima. Il regista americano arrivato in città per una serie di incontri tiene inaspettatamente a battesimo la struttura dei primi Novecento amata dai cinefili. Una visita lampo alla “sala ritrovata” in città, 'scappatella' segreta e informale (svelata per immagini solo oggi), assieme agli amici della Cineteca comunale avvenuta a giugno durante la retrospettiva del Cinema Ritrovato a lui dedicata. Dal prossimo 17 settembre ricominceranno le proiezioni al Lumière della monumentale opera del maestro americano sperando in un ritorno dopo Venezia80.