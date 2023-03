Segretario di Stato Belluzzi: Ateneo verso la definitiva integrazione nell'ambito delle università europee

La nostra Università è una gemma, ha sottolineato Belluzzi; forse non abbiamo ancora piena coscienza di quanto sia preziosa. La presenza stessa oggi di Barbero – ha aggiunto - è la prova del livello raggiunto dall'Ateneo. Era stato proprio il Segretario di Stato, in mattinata, ad introdurre l'ospite alla Reggenza. Tanti i rappresentanti delle Istituzioni presenti; anche l'Ambasciatore Mercuri. Gratitudine; emozione, nel saluto del professore. Per l'onore di parlare in un Aula che rappresenta il cuore della vita democratica di un Paese che ha saputo mantenere nei secoli la propria indipendenza. Espressa grande soddisfazione, dai Capi di Stato; che hanno inizialmente posto l'accento sull'alto profilo scientifico di Barbero, e le sue eccezionali doti di comunicatore. Riferimenti poi alle radici profonde della Repubblica; alle principali evoluzioni storiche del Paese; alle prime tracce di statuti locali. E non è mancato un invito, al professor Barbero, affinché possa interessarsi a questa storia, facendone oggetto della sua divulgazione.

Nel servizio le interviste al Segretario di Stato Andrea Belluzzi e al Prof. Alessandro Barbero: storico, scrittore, docente universitario e docente di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale