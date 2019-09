Sempre più ANGRY a San Marino Cine

"Angry Birds 2" domenica e martedì al Cinema Concordia

Maiali e pennuti costantemente in guerra pronti all'attacco anche dopo la ricostruzione di una nuova Piggy Island. La minaccia arriva dai ghiacci marini di Eagle Island e come sempre dagli uccelli. Zeta vuole le terre calde dei maiali. 3 cuccioli sono i protagonisti di un'avventura degna dell'odissea animata. Ci sono le aquile di Troia e i serpenti, le uova della contesa e il viaggio di ritorno a Bird Island, con l'aiuto dei 3 porcellini. Nuove idee e alleanze trasversali nella storia geniale voluti dal team produttivo della ROVIO Animation in coproduzione con la SONY Entertainment. “Nemici amici per sempre”, lo slogan che accontenta tutti: bambini, genitori e produttori.

fz