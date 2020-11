Serata TV1: Montalcini "un coraggio da Nobel"

Elena Sofia Ricci nei panni di Rita Levi Montalcini

La fiction RAI per la donna è un tv movie sulla Nobel per la Medicina e scienziata di fama mondiale LEVI-MONTALCINI morta a 102 anni nel 2012. La storia ferma il tempo sul1986 quando a 77 anni RITA ricevette il prestigioso riconoscimento per la sua scoperta del Fattore di Accrescimento Nervoso nella rigenerazione delle cellule, avvenuta 30 anni prima e mai applicata. Qui “la Nobel del coraggio” entra in crisi (si sentiva inadeguata) e dopo l'amarezza iniziale torna in laboratorio e si rimette in gioco con i suoi giovani collaboratori per la speranza. Una battaglia morale con sé stessa per nuovi traguardi e il benessere dell'umanità. Mai come oggi un film diventa un tributo agli scienziati, medici e paramedici, che tentano di tirarci fuori dalla pandemia con la ricerca, la cura e il lavoro, senza mollare mai proprio come lei. La grande scienziata teneva in libreria una frase stampata di Immanuel Kant: “Sapere aude”, osa, abbi il coraggio di conoscere, che poi divenne un suo famoso libro.

