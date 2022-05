Settimana eurovisiva al via: delegazione del Titano soddisfatta per la resa sul palco della performance di Achille Lauro

Imponenti le misure di sicurezza, h24, che vigilano su Torino, nella settimana dello Eurovision Song Contest. Migliaia le persone arrivate al seguito delle 40 delegazioni partecipanti all'evento che sta attirando l'attenzione del mondo sul capoluogo piemontese. Nessun allarme al momento, ma il rilievo internazionale del contest, anche alla luce dell'attuale scenario politico, e in particolare della guerra in Ucraina, ha fatto scattare le "massime misure antiterrorismo". Predisposti, sul fronte dell'ordine pubblico, specifici dispositivi per contenere eventuali contestazioni o azioni di disturbo.

Guardando all'ambito prettamente musicale, occhi puntati sulla prima semi-finale di domani. Ottimo feedback intanto dalle prove di Achille Lauro in gara per San Marino nella seconda semifinale di giovedì. "Siamo molto sodisfatti - afferma il Capodelegazione del Titano, Alessandro Capicchioni, - di come siamo riusciti a portare sul palco l'idea di performance di Achille Lauro. Plauso anche alla produzione RAI".

Nel video, in collegamento telefonico, Alessandro Capicchioni, Capodelegazione San Marino ESC 2022.