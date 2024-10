Shakespeare virtuale: blood for Hamlet

L'Amleto in GTA5

SHAKESPEARE in virtual video dalla piattaforma (di cinema autoriale!) MUBI in streaming GRAND THEFT (furto) AUTO 5. Tutta la 'piece' teatrale classica di HAMLET ambientata in un iperspazio violento tra assassinii e rapine. Il gioco nasce da un documentario sui due attori protagonisti SAMUEL CRANE (Rustic Mascara) e PINNY GRYLLS che durante il lockdown da segregati entrano in un altro mondo alla matrix e diventano famosi. Il film GRAND THEF HAMLET vince al Festival South by Southwest di Austin in Texas.