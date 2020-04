Smiaf 2020 annullato, Rossini: “Senza cultura si muore”

Tomaso Rossini

Smiaf annulla la 13esima edizione, in programma da vanerdì 31 luglio a domenica 2 agosto. Ma non molla e in qualche modo riparte già, mettendo a disposizione dell'emergenza i fondi stanziati per il Festival che chiama arti perfomative e giovani saperi internazionali a San Marino, “in linea – dicono – con lo spirito e l'impegno” che li anima: “prendesi cura degli altri, in una scelta a tutela della sicurezza di artisti, volontari, visitatori”, ma senza dimenticare, anzi rilanciando, il valore della cultura “che non si può e non si deve fermare”.

Già nelle prossime settimane, nuovo sito aggiornato nei contenuti e nei progetti per ripartire in autunno con nuove manifestazioni, allargando a realtà analoghe allo Smiaf in un dialogo costante con l'Associazione Italiana Arti Performative.

Nel video, l'intervista al Direttore organizzativo dello Smiaf, Tomaso Rossini