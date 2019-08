Smiaf, il giorno di Extreme. Spettacolo di Highline

lo spettacolo dello Smiaf

Il Titano ha seguito con il fiato sospeso le evoluzioni dello spettacolo più atteso di Smiaf. E' il giorno più atteso, quello in cui SMIAF si trasforma in Extreme, abbracciando la disciplina del Highline - funambolismo contemporaneo - per una adrenalinica attraversata lunga oltre 300 metri, tra le due torri medievali Guaita e Cesta. Questa l'impresa proposta dai 3 membri del Collettivo Burdèline, già grandi protagonisti dell'edizione dello scorso anno. E poi circo contemporaneo, teatro di strada ed installazioni. Senza dimenticare i più piccoli, con le marionette di Svampy Teatro che hanno riempito di risate piazza Titano. A seguire in piazza Garibaldi le evoluzioni del circo contemporaneo, acrobatico e clownerie di Simon Street Show. Domani gran finale, giorno in cui si traccerà un primo bilancio del programma- spalmato in tre intensi giorni di manifestazione. Con un contributo artico che mai come quest'anno ha potuto spaziare tra le numerose sfaccettature del mondo circense e teatrale. Venti spettacoli al giorno: dj set, arte di strada, tavole rotonde e concerti ed un solo potente richiamo: quello all'importanza della cultura, che merita di vivere anche grazie agli incentivi economici