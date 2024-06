Spiagge da amare nelle Marche

La spiaggia delle Due Sorelle

La baia più bella e incontaminata delle Marche è a Sirolo nella zona del Conero anconetano. Un'altra “meravigliosa scoperta” intorno a noi dei naturalisti esperti del bello, da preservare e conservare, di Amarche. La famosa spiaggia bianca delle Due Sorelle è ormai il simbolo del centro Italia conosciuta in tutta Europa. Si trova tra Portonovo, Sirolo e Numana, a due passi da Loreto e vicino a Recanati: un'isola turistica in una lingua di terra marchigiana vero tesoro nascosto di storia, cultura e natura. La spiaggia delle SORELLE si raggiunge solo via mare con barche e traghetto dai paesini vicini mentre dall'alto un sentiero del Passo del Lupo la sovrasta e la rende visibile e godibile in una panoramica camminata consigliata dagli amici esperti del noto sito marchigiano dal “cuore rosso”. Due faraglioni bianchi in due figure femminili che sembrano pregare rivolte proprio al Santuario lauretano. Pietra vivida al sole sul mare cristallino davanti alla spiaggia di ciottoli e ghiaino fine bianchissimo, smagliante, con sfumature rosa. Vegetazione selvaggia boschiva del Parco del Conero tutt'intorno a far da cornice, tra grotte e calli naturali: uno scrigno di bellezza da rispettare e salvaguardare, vero patrimonio di tutti.

Guarda il video di Amarche.it