Premio della Giuria al Festival di Taormina, SPOTTY, è il primo lungometraggio italiano che parla di un fenomeno giovanile partito dalla Gran Bretagna: raduni in maschera o costume per fare una vita da cani... in comfort zone. Commedia giovane sentimentale sull'amore (potremmo dire CUORE DI CANE citando Bulgakov) due anime che si supportano mentre gli altri si sopprtano... “ si accompagnano all'incontro con loro stessi” come scrive Saint-Exupéry.

