Storia di una "Technostar" alla francese

Un DJ francese di fama internazionale acclamato anche negli States che ha disegnato sin dagli anni 80 e 90 la storia della tecnho e della house dalla Francia al mondo. GARNIER ha percorso l'ultima rivoluzione musicale del XX secolo dalle discoteche ai concerti davanti a 20mila persone. La house music è ancora l'essenza di tutti i generi (disco, reggae, new wave, punk e soul) e secondo il famoso deejay, considerato ancora oggi una TECHNOSTAR, ha fatto della tecnica del REMIX un'arte della French techno spingendola nei decenni verso la “club culture” inventando festival e rave di elettronica aprendo al pubblico 'pop' anche i teatri. OFF THE RECORD, estemporaneo e informale LAURENT GARNIER, propone uno spettacolo in confidenza che parte da casa sua (la fattoria e la gioventù) con i suoi 55mila dischi di ogni genere e specie: da nipote di giostrai la musica ce l'ha nel sangue che gira... per sentirsi liberi.

