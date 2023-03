"Esterina Centovestiti"

Daria Paoletta prodotta da Burambò vince il Premio Eolo per il miglior spettacolo per ragazzi del 2022 con una semplice storia scolastica della V elementare tra compagni di classe arriva una bambina svantaggiata che sarà schernita ed emarginata. ESTERINA è sovente tutta stropicciata e nonostante abbia sempre gli stessi pantaloni dice di possedere “100 vestiti nell'armadio...”: menomale che c'è Lucia con il cuore in tumulto, tanto scompiglio non la lascia tranquilla, ed è un bene per tutti.