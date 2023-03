Streghe e mago di Oz tutto quanto in un musical

Geniale fiaba scenica tratta da “Il meraviglioso mago di Oz” dell'americano Frank Baum tradotta in un family show scritto da Maxim Romanov adattato dall'inglese e sottotitolato in Italiano in giochi grafici e nuove tecnologie da musical ispirato al circo contemporaneo. Costumi creativi realizzati dalla compagnia ucraina. Musiche originali dirette dal giovane compositore moscovita Andrey Zubets. Dai 14 libri della saga, la storia della piccola Dotothy dalla casa dagli zii in Kansas risucchiata dal tornado si ritrova nel magico paese di Oz. Intrighi di streghe da est alla malvagia dell'ovest cerca il potente Mago (che in verità è un vecchio ventriloquo arrivato dal Nebraska a cavallo di una mongolfiera) mentre l'orfanella corre fino all'estremo nord dalla strega-fata buona. Solo la strega del Sud le svelerà il vero incantesimo delle scarpette di cristallo per tornare a casa con l'aiuto di uno spaventapasseri, un boscaiolo di latte, e un improbabile leone (che hanno, però, un cuore e un cervello ma senza saperlo).