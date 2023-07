“Summertime: return to beat generation”: musica live e cultura al Campo Bruno Reffi; oggi la presentazione

l'intervista a Enzo Mancini

La “musica non è solo note, è soprattutto cultura”, ha sottolineato il chitarrista dei Retrò Musicgroup. Band di 5 elementi che vide la luce nell'82; e rinata quest'anno con un obiettivo per certi versi pedagogico: diffondere, specie fra i giovani, la conoscenza di una stagione musicale dai tratti rivoluzionari; quella iniziata a fine anni '60. Cover di Nomadi, New Trolls, PFM, e così via. Non solo musica live; sarà spiegata l'origine di ogni brano, il significato. Davide Santi - voce e piano; l'unico sammarinese del gruppo -, ha definito lo spettacolo un percorso; non mancheranno cover di artisti britannici e di star italiane senza tempo come Vasco e Ligabue. Appuntamento la sera del 18 luglio; giorno d'avvio, peraltro, della Beatles Week. Un nuovo evento in un palinsesto ricchissimo, hanno rimarcato Filippo Francini e Annachiara Sica: alla guida rispettivamente del Dipartimento e dell'Ufficio Turismo. Hanno parlato di un'estate partita di slancio; con appuntamenti pensati per un target di pubblico quanto più ampio. Già fissata anche una seconda serata per i Retrò Musicgroup: il 28 agosto, sempre a Campo Bruno Reffi. Evento patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed organizzato dalla cooperativa Croma Semicroma.

Nel servizio l'intervista a Enzo Mancini - chitarrista Retrò Musicgroup