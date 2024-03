"Teatro di Approdo" dal Salento

Il cartellone faentino raccoglie “Un teatro di approdo”, d'emigrazione e di viaggi che vengono da lontano, dalla antica Grecia e dal Salento, dalla storia. SE POTESSI VOLARE è il racconto di vita di un uomo del meridione che si sposta dalla Puglia al nord per generazioni. Camminava con una gamba sola e avrebbe voluto prendere il volo... e alla fine ce l'ha fatta! In fondo sono storie disperse d'amore dove convive la violenza, la malattia, l'abbandono e la riconciliazione: la fede. Tutto quel che si è perduto nel viaggio di ogni vita vissuta per vivere ancora, ricordando: facendo memoria per chi rimane, gli altri, i figli.