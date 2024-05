The Muppets: il Picasso americano dei puppets

“JIM HENSON Idea Man” del premio Oscar Ron Howard è il docu-film inedito sulla vita della star delle marionette, “burattinaio” televisivo dei puppets americani, noti al mondo come MUPPETS. Henson, morto nel '90 a 53 anni per una polmonite, dopo aver creato la rana Kermit ha spopolato per 30 anni. Schizzi, diari e filmini amatoriali, sempre geniali e spiazzanti anche oggi nel documentario inedito della Disney dove traspare l'artista dalla sconfinata immaginazione. Il film è un viaggio nella testa di un visionario dello spettacolo che pensava fuori dagli schemi come Picasso: faceva 'esplodere' le idee.