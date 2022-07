Tiresia mito londinese

Il titolo tratto dal mitologico greco e latino, TIRESIA, è uno spettacolo ridotto dal poemetto della londinese Kate (oggi Kae) Tempest interpretato dal genio di Gabriele Portoghese. Il sottotitolo è “Hold your own” (resta te stessa o te stesso) nella metamorfosi dell'indovino della Tebaide che per 7 anni venne tramutato in donna, causa due serpenti (uccidendoli, poi, a turno), solo così poté capire la vera essenza del femminile, tornando uomo. Per i bagliori di Maria Vittoria Tessitore, anglista delle Politiche dell'Incontro al Dams, capiamo le parole oneste di un testo privo di rumori inutili.

