Torna Graziani a Cattolica il revival

I fuochi di Filippo e Scanzi vengono dal FUOCO SULLA COLLINA di Ivan ravvivato da musica e racconti intimi in amicizia tra i due e con il pubblico in sala in una magia che si ripete ancora. Padre e figlio disegnano, insieme, note di chitarra rivoluzionaria (papà Ivan a suonato da protagonista virtuoso per Battisti e De Gregori oltre ad altri strumentisti storici) , malinconia e ricordi, con la voce calda del giornalista la “session” diventa un incontro tra storia, cronaca e canzoni. Pigro, taglia la testa al gallo, monna lisa e Fuoco intercalati dal reading d'autore di Scanzi come in un rotocalco musicale dai 70 ai 90 (in contemporanea anche una mostra di 20 disegni e opere grafiche del Graziani pittore mai viste prima) pezzi 'attualizzati' da Filippo. “... e il fuoco proietta le ombre/”, tutto come in un film (in un nuovo possibile progetto cinematografico) per raccontare un mito che continua...

