Torna il San Marino Comics. Protagonista sarà nuovamente Lupin III, ospite d'onore Cristina D'Avena

Il ladro più famoso del mondo torna in Repubblica: dopo l'edizione del 2019, Lupin sarà ancora protagonista del San Marino Comics, il festival dedicato al fumetto che sempre più si sta affermando come realtà nel panorama fieristico. Tre giorni, dal 27 al 29 agosto, in cui il centro storico sarà preso d'assalto da personaggi del mondo dei fumetti, serie animate e videogiochi, in un clima di festa che ha sempre caratterizzato l'evento giunto ormai alla sua ottava edizione, e che accoglie sempre più turisti da ogni parte d'Italia e non solo.

Come ogni anno, la manifestazione offrirà conferenze, esibizioni gare cosplay e concerti incentrati sulla cultura Pop-Nerd, dopo un 2020 in cui il mercato del fumetto ha registrato un aumento delle vendite pari al 42%, coinvolgendo lettori neofiti e vecchi appassionati che hanno riscoperto una passione: quella stessa che spinge gli organizzatori e ha convinto le Segreterie di Stato a supportare nuovamente il progetto. Protagonista e simbolo di questa edizione sarà Lupin III, il ladro gentiluomo che nelle sue infinite avventure ha attraversato anche San Marino, e che proprio quest'anno festeggia i 50 anni della serie animata: un anniversario che l'intera organizzazione ha voluto celebrare. Tra le iniziative organizzate sarà possibile fare un tour del centro storico proprio in compagnia di Lupin e del suo doppiatore ufficiale Stefano Onofri.

Ma l'evento clou sarà sabato 28 quando, al campo Bruno Reffi, si esibirà in Repubblica Cristina D'Avena, la madrina delle sigle animate. Il suo concerto arriverà alla fine dello spettacolo "Lupin III e la macchina del tempo", un viaggio attraverso il mondo dei cartoni animati, fatto da una leggenda che da 50 anni continua a legare tutte le generazioni.

Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo, e Paolo Gualdi, Presidente di San Marino Comics