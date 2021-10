Tour da brivido lungo la vecchia ferrovia con San Marino Halloween Express

Tutto esaurito per San Marino Halloween Express: il trenino gestito dalla Fratelli Benedettini che per il weekend più 'pauroso' dell'anno si trasforma e diventa un mezzo per viaggiare con la fantasia. Tanti i bambini e le famiglie che fino a domani potranno fare un tour speciale per le vie di Città e Borgo Maggiore. Una vera e propria trasformazione per uno dei luoghi più suggestivi del monte Titano: il percorso della ferrovia e le vecchie gallerie, con effetti di luce, figuranti e ambientazioni da brivido.

Intanto gli operatori del mondo delle discoteche guardano a questo fine settimana come al vero momento di ripartenza. Per il presidente del Silb-Fipe Emilia Romagna, Gianni Indino, nonostante le difficoltà della pandemia che hanno portato oltre il 10% delle imprese a chiudere, emergono anche segnali positivi per organizzare in modo nuovo il lavoro e combattere una serie di storture.