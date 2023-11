Tutte le "Visioni" possibili

VISIONI è l'unico festival nazionale per corti, mediometraggi e documentari, nato dalla Fondazione Cineteca di Bologna, concorso diretto da Anna De Martino. Tutti i lavori di giovani autori italiani in formato irregolare che rimarrebbero invisibili. Dagli anni Novanta riunisce un patrimonio sparso in piccoli festival regionali e locali: opere d'esordio coraggiose premiate per questo. EMMA DANTE porta tra i giovani registi e agli studenti dell'ateneo felsineo la sua esperienza teatrale e cinematografica (Visioni Femminili) con MISERICORDIA: storia di donne emarginate nel degrado siciliano dove i rapporti di violenza e sfruttamento sono atavici. Incontri con registi e produttori anche sul restauro di pellicole di culto entrate nella storia del cinema italiano (OVOSODO di Paolo Virzì del 1997). Ci sono sezioni come Visioni Doc e Fare Cine a Bologna oltre a Visioni Sarde. Una particolare attenzione è rivolta ai temi ambientali e alla risorsa acqua vero “oro blu” del pianeta.