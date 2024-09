Ucraina: la pace 'spruzzata' sulle macerie

“Arte vs. Guerra: Banksy e C215 a Borodyanka”

“Non c'è (proprio) più tempo”, come recita l'incipit -slogan del festival internazionale milanese, per stoppare la distruzione (dei murales di Banksy e C215) secondo una ragione disarmata che dia spazio alla bellezza ritrovata. Non solo cronaca bellica ma riflessione documentaria sul restauro e recupero delle opere di pace in guerra. Il processo di protezione a Borodyanka rasa al suolo dai russi è l'urlo di libertà dell'arte contemporanea contro la barbarie della contemporaneità odierna. Una corsa a salvare in un museo la pittura moderna tracciata a colori sulla morte. Il francese C215 aveva tratteggiato nel profondo dei muri spezzati il giovane eroe Dmytro caduto lì e due anziani morti insieme sotto i bombardamenti attorniati da carrarmati in movimento statico che sembrano girarsi.... L'inglese Banksy con leggerezza pitturata in alto scolpisce il volteggio di una ginnasta e un bambino che abbatte il gigante Golia. Luce nell'oscurità.