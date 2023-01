Ufficiale: scuole chiuse a San Marino nella giornata di lunedì 23 gennaio

Lunedì 23 gennaio, le scuole di San Marino, di ogni ordine e grado, rimarranno chiuse causa neve. È quanto deciso, nel pomeriggio di oggi, dal Gruppo di coordinamento. Erano presenti i segretari di Stato all'Istruzione, Andrea Belluzzi, e al Territorio, Stefano Canti, oltre alla Protezione civile, il direttore dell'Azienda per i lavori pubblici Vladimiro Selva e i rappresentanti dei vertici dei tre corpi di polizia.

"Alla luce delle nevicate che stanno interessando la Repubblica di San Marino e in considerazione delle previsioni meteo che annunciano per questa notte le precipitazioni più copiose, la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura e la Segreteria di Stato per il Lavoro - si legge in un comunicato stampa -, a seguito dell’incontro con la Protezione Civile e al termine delle necessarie verifiche, hanno ritenuto necessaria la sospensione delle attività didattiche nelle scuole sammarinesi di ogni ordine e grado, nel CFP e nell'Istituto Musicale Sammarinese per la giornata di lunedì 23 gennaio 2023".



Seguiranno aggiornamenti