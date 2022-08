Ultima serata della Terrazza Dolce Vita al Grand Hotel di Rimini: si fa il bilancio

Si è chiusa la terza edizione del salotto culturale condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi nella splendida cornice dell'hotel dei sogni di Fellini, celebrato in Amarcord. Sono stati 12 gli incontri, tutti gratuiti, in compagnia di tanti ospiti del mondo del giornalismo, della politica e dello spettacolo per parlare del paese che lasceremo ai giovani, tra green economy, digitalizzazione, cyberbullismo, attualità, geopolitica, musica e tanto altro. Non sono mancati aneddoti e ricordi legati alla carriera degli ospiti, così come gli eventi a corredo della Terrazza Dolce Vita, tra cui il concerto di Al Bano, il dj set di Saturnino e le sedute di bikram yoga alla mattina. In complesso un'edizione straordinaria secondo gli ideatori.

Di violenza sulle donne si è parlato con le attrici Maria Grazia Cucinotta e Barbara de Rossi, ma anche con le istituzioni: il questore di Rimini Rosanna Lavezzaro, il vice sindaco Chiara Bellini e l'avvocato Elisabetta Aldrovandi. Democrazia, diritti, politica interna ed estera sono stati al centro dei confronti con tanti personaggi tra cui il direttore di San Marino Rtv Ludovico Di Meo, il senatore americano Paul Strauss, l'attivista Kerry Kennedy e i ministri Maria Stella Gelmini e Massimo Garavaglia. Poi musica e spettacolo con Al Bano, Mirko Casadei, Saturnino, Alfonso Signorini, Paolo Belli e tanti altri. E già si lavora per la quarta edizione.

Nel video l'intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi