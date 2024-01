Ultime audizioni in presenza, verso le semifinali: condurranno Ilenia De Sena e Camilla Spinelli

Ultimi cantanti, ultime audizioni in presenza. Oltre 700 performance di artisti provenienti da più di 30 Paesi, si sono messi in gioco per un sogno: rappresentare il Titano all'Eurovosion Song Contest 2024. Negli spazi del San Marino Outlet Experience c'è emozione, c'è comunità di giovani talenti, c'è musica a tutto tondo: tra singoli, duetti o band, i generi hanno spaziato dal pop al rock, dalle sonorità anni '50 al rap. Prediletti l'inglese e l'italiano, ma non sono mancati testi in francese e spagnolo.

San Marino RTV dentro i casting, già da novembre, con la striscia quotidiana “Auditions”, che ha acceso i riflettori sugli artisti, sul palco e dietro le quinte, e ci accompagnerà, dal lunedì al venerdì alle 19.00, ancora fino alle fasi conclusive del Festival.

Mentre sale l'attesa per il primo verdetto della giuria, proprio il nostro inviato Irol accoglie le due madrine, conduttrici delle semifinali, in onda sull'emittente di Stato nella settimana che porta alla finalissima del 24 febbraio: torna Ilenia De Sena; quest'anno, la affiancherà Camilla Spinelli.