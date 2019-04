Ultimi giorni per “900 Russo – NEOSIM & I Fantastici 4 – The SMR Young Cartoonists”

La Nav srl, la prima start up sammarinese nel settore dell’ARTE, informa gli appassionati d’arte che domani 27 Aprile alle ore 17 è in programma il “finissage” delle mostre tenute in contemporanea a Palazzo Graziani, Piazzale Lo Stradone – San Marino: nell’evento conclusivo delle esposizioni temporanee vi sarà un incontro-conversazione al quale saranno presenti alcuni degli artisti che hanno esposto le loro opere e i loro “lavori”.

Ultimi giorni dunque per l' iniziativa. La mostra ha avuto un riscontro di pubblico importante, più di tremila visitatori con diversi contatti e relazioni per la promozione e la vendita delle opere esposte. Una mostra importante che ha proposto non solo capolavori dell’Avanguardia Russa ma anche opere di artisti sammarinesi e giovani talenti valorizzandone l ‘estro e la capacità di meravigliare il pubblico.