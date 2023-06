Un cartone dentro un dipinto

Un poeta può essere anche piccolo, piccolo, tanto da entrare in un dipinto. THE LITTLE POET è un un personaggio alla Miyazaki che va a spasso dentro ai quadri più famosi. Un corto del California Institute of the Arts. A volte ci si perde nelle sale dei musei e se s'incontra una bambina in un quadro ci si innamora e si desidera stare con lei. Incontri romantici da pittura a pittura tra le pennellate dei giardini di Monet e i tuffi di colore notturni di Van Gogh, le passeggiate di Joan Miró e Mondrain, nella domenica di Seurat.