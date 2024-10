Un Comics'24 pucciniano

Il fumetto considerato la IX Arte si declina a Lucca in COMICS&GAMES e quest'anno ha un doppio testimonial: il compositore Giacomo Puccini e il maestro disegnatore nipponico Yoshitaka Amano illustratore del videogioco FINAL FANTASY. Il manifesto in 3 versioni celebra il Centenario pucciniano con la presenza sul posto dell'animatore, appunto. Le opere realizzate da AMANO e quelle documentate dal making of del Lucca Comics a tema MADAMA BUTTERFFLY saranno in mostra a Palazzo Ducale e successivamente alla Fabbrica del Vapore di Milano. L'evento mondiale conta altri ospiti di prestigio non solo asiatici ma anche europei e americani. Oltre a Baron Yoshimoto maestro del dramma “gegiga” ci saranno gli statunitensi Snayder e Loeb e gli autori della serie di Netflix, SQUID GAMES.