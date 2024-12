Un luogo del bello a Milano

"Da Arturo Martini a Andy Warhol"

Un video di Artribune tv anticipa la mostra della collezione targata Crédit Italia che racconta in modo originale gli artisti moderni del 900 “da Arturo Martini a Andy Warhol”. Un'operazione di cultura e divulgazione sulla storia dell'arte che esalta la bellezza delle opere raccolte in una prestigiosa collezione della banca fruibile, così, da tutti. Ultima Cena in esposizione da vari autori: da quella vinciniana deriva quella altrettanto preziosa e particolare di Alessandro Pomi. Il Palazzo Stelline seicentesco di origine benedettina era il monastero di Santa Maria della Stella, appunto, prestigiosa sede dell'evento nel cuore di Milano. Arte moderna dal pop all'approccio cinetico e modulare anche sul tema del sacro contemporaneo secondo un criterio non cronologico. Luce, ambienti e luogo storico, gli ingredienti speciali dell'operazione per Il gusto del bello a Natale.