Un Otello-Desdemona di Shakespeare-Leo

Edoardo Leo

Desdemona assassinata da un Otello tormentato e suicida in un femminicidio provocato da Jago figura controversa e bullizzata: una tragedia rovesciata nei contenuti attuali ma sorprendentemente fedele agli atti teatrali secenteschi (“il dramma della gelosia...”). Per non parlare di Jago-Leo (ingrassato 20 kg) manipolatore psicologico dei mali altrui generati dai suoi come sui peggiori social. Lei ama, sposa, subisce e in fine muore come una preda da sacrificare (ieri e adesso) nel 'gioco' coniugale e famigliare.