Un padre amato che ama

PRODUCCIONES, la distribuzione spagnola del documento speciale sul padre putativo di Gesù girato anche in Italia, ha doppiato e sottotitolato testi e testimonianze permettendo al lavoro di fare il giro del mondo: CUORE DI PADRE ha potuto parlare a tutte le figure paterne e non solo. Interesse e attrazione oltre alla devozione per SAN GIUSEPPE viva dopo 2000 anni. Chi è Giuseppe? Uomo misterioso (del Mistero) che ha abbracciato Cristo e la Madre. Padre del silenzio pieno (muto nei vangeli), dell'ascolto. Amato e invocato per il bisogno di paternità di ognuno: padre a sua volta figlio, un vero 'prodigio' antropologico che risponde alla domanda: chi sono io? Colui che mi fa.