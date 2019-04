Un 'pass per tour' di Pintus: 48 ore a Dogana per riderci su

Basta ricordare il past x tour del Pintus, triestino di nascita: 50 SFUMATURE DI PINTUS e ORMAI SONO UN MILF per non parlare di E SE FOSSI STATO UN CAVALLO? L'evoluzione in 5 anni è proprio DESTINATI ALL'ESTINZIONE... tutti noi, secondo lui, causa i social passeremo grazie a tanti piccoli segnali, direttamente ai DINOSAURI. Il monologo di scena che rispolvera anche storici personaggi di Zelig, Colorado e Made in Sud, è come sempre pungente e surreale col suo cantilenare umoristico sposta la platea da una parte all'altra come l'onda lunga finisce sempre in una òla alla ZLATAN (ricordiamo tutti la parodia del famoso calciatore oggi star del soccer americano). Le battute nascono dal social-reality (il suo canovaccio cabarettistico) monitorato (e aggiornato) periodicamente dal PINTUS in persona, eccolo: “C'è chi parla col cane vestendolo; chi guida messaggiando (tanto è solo per un minuto!?); chi fa il rivoluzionario su facebook ma ha paura della moglie; c'è chi sostiene che la terra è ancora piatta convinto che sia colpa di Silvio”.





fz