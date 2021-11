Un Puccini anni Cinquanta tra Siena e Bologna

La pellicola 'operostica' di Michieletto al suo esordio cinematografico è un unicum di genere filmico anche per la presenza scenica e musicale dell'Orchestra del Teatro Comunale felsineo diretta da Stefano Montanari. GIANNI SCHICCHI del toscano Giacomo Puccini (oggi Torre del Lago si chiama Puccini!) è anche un po' bolognese per ambientazione. Pellicola girata non a caso nel senese ispirata al libretto di Giovacchino Forzano ha un copione melodico protagonista il Baritono Roberto Frontali mentre Giancarlo Giannini interpreta Buoso Donati nel prologo filmico mentre la soprano Federica Guida è Lauretta. Gli attori-cantanti provano e registrano in presa diretta sfruttando doti canore e presenza scenica. Il Gianni Schicchi è un ibrido creativo voluto da un professionista della lirica contemporanea come il regista Damiano Michieletto, italiano noto in tutto il mondo. Autore originale anche al cinema.

fz