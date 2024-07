Un quintetto di ottoni USA al MAR

La sezione strumentale degli ottoni (fiati) garantiscono la potenza marmorea e il vigore scultorea di ogni esecuzione sinfonica: il quintetto è la squillante prova armonica di come si orchestrano le sinfonie con i toni più brillanti per tromba, trombone e tuba, tanto da costituire una formazione autonoma. La BRASS SECTION dell'orchestra di Chicago sin dal 1951 è in assoluto la più smagliante tra le derivate dalle compagini sinfoniche americane nel mondo. Il concerto nel cuore del Museo d'Arte di Ravenna è già di per sé una suggestione per una serie di arrangiamenti sorprendenti dei 5 virtuosi maestri dell'Illinois.