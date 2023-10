Un Voltaire per bambini ma non troppo

La rassegna faentina “Un teatro dell'approdo” pone una domanda ai bambini (con il Teatro Due Mondi in modo colto e popolare): Questo è il migliore dei mondi possibile? Voltaire per una volta si rivolge in modo divertente a “un piccolo numero di uomini d'ingegno”. Voleva parlare di educazione e felicità ma Candido è diventato un manifesto filosofico, però... Come possiamo, allora, rendere il nostro mondo migliore? Altra domanda alla base del copione per la regia di Alberto Grilli. Un viaggio avventuroso e folle - secondo il drammaturgo Gigi Bertoni. Filosofia e azione con molta ironia, quindi. Cunegonda, Pangloss e Cacambo, sono la cifra divertita di un spettacolo divertente per tutti.