Una 'pallottola' come un treno per San Marino

SAN MARINO CINEMA hollywoodiano e da “Cinema Ritrovato” con il restauro bolognese delle pellicole che fanno la storia come VIDEODROME di Cronenberg. Torna la Grande Arte in sala cine con i docu-film su artisti e pittori a cominciare da Tiziano. Continua PASOLINI 100 della Cineteca di Bologna. Si riparte dal DECAMERON ispirato alle 7 novelle boccaccesche dalla TRILOGIA DELLA VITA filmica del poeta e regista, fino a novembre. Un treno ad alta velocità (BULLET TRAIN) lanciato tra Tokyo e Kyoto (con fioriture bianche d'ordinanza al finestrino) in una corsa adrenalinica di tutti, e tanti, assassini contro Brad Pitt (nome il codice LADYBAG!?) che porta una valigetta 24ore da sicario sgangherato guidato al cell (smartphone) dalla voce di Sandra Bullock (nell'originale) in un film che passa dalla commedia pulp al fumetto tipo manga tra sparatorie e arti marziali, mica da ridere... in circa due ore di storia tratta dalla narrativa giapponese. Un treno maledetto mezzo sfondato su cui vale la pena di salire per vedere se la valigia piena (e la pallottola: bullet) arriverà... o no.