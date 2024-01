Una Stella di fuoco al Locomotiv

L'apertura di spalla 'alta' al Locomotiv felsineo è il mitico PIP CARTER solista della storica band LIGHTER MAKER. “Long Wolk in the Dark” è l'inedito di STELLA pubblicato da Brutture Moderne (uscita dal 26 gennaio) con duetti americani alla Nick Cave e una collaborazione con lo scrittore Dan Fante. BURNES anticipa alcuni brani insieme al repertorio degli Hollowblue dopo il debutto teatrale parigino. STELLA BURNES ha girato un videoclip stereoscopico che ha vinto al 3D Film Festival di Los Angeles. Molte le collaborazioni con artisti italiani per i suoi precedenti dischi oltre all'ep su David Bowie. Claudio Luppi, tra Folk e psichedelia, il PIP di una vita è l'opening di lusso del club.