Una vita piena di futuro: la biografia di Cino Mularoni in anteprima per la Reggenza

Presentato in anteprima alla Reggenza il libro che ripercorre la vita di Cino Mularoni fondatore di “Ceramica del Conca”. Il titolo “Una vita piena di futuro” restituisce l'essenza dell'uomo del fare, capace di trasformare un'idea in progetto, ed insieme quella dell'eredità che ha lasciato a familiari e dipendenti: sapere vivere guardando avanti. La visione moderna dell'imprenditore, uno dei più rappresentativi di San Marino, diventa memoria condivisa nelle pagine scritte dal giornalista Sergio Barducci che riannodano una storia iniziata nel 1923 e non ancora finita. Colpisce l'attualità della storia di Secondo Enzo Mularoni, detto "Cino" : il disagio dell’emigrazione, la nostalgia che spinge a tornare, lo scontro con la burocrazia e la capacità di aggirarla con l’esperienza maturata negli Stati Uniti. “Ferma volontà- hanno sottolineato i Capitani Reggenti- nel realizzare un progetto che avrebbe portato alla nascita di un'azienda che ha saputo dare lavoro a tanti concittadini”. Poi l'importanza dell valore dell'attaccamento all'azienda di famiglia, così evidente nella partecipazione all'udienza, ognuno con un ricordo diverso, a richiamare la pienezza della vita dell'imprenditore esigente, quella intima del padre e del nonno. Per tutti gli altri, semplicemente Cino.

Nel video l'intervista a Stefania Leardini Mularoni, Presidente della Fondazione “Cino Mularoni” ed a Sergio Barducci, che ha curato la biografia