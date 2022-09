Una voce per San Marino: al via le iscrizioni per la seconda edizione

Aperte le iscrizioni alla seconda edizione di Una voce per San Marino: anche quest'anno in palio la partecipazione all'Eurovision Song Contest in rappresentanza di San Marino. Tutti i dettagli della nuova edizione saranno presentati nel programma di presentazione che andrà in onda giovedì 29 settembre alle ore 20.00 su San Marino RTV (canale 831 del digitale terrestre, 520 Sky e 73 Tivùsat). Le candidature possono essere presentate da coloro che entro il 30 novembre 2022 che abbiano compiuto i 16 anni d'età sul sito www.unavocepersanmarino.com senza limitazioni di cittadinanza e di scelta della lingua nell’interpretazione del brano presentato per il concorso. Successivamente seguirà una fase formativa e di casting. A febbraio 2023 le 5 semifinali che termineranno con la finalissima del 25 febbraio 2023: il soggetto vincitore parteciperà alla prossima edizione dell'Eurovision Song Contest e rappresenterà la Repubblica di San Marino.

