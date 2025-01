Una Voce per San Marino: ecco chi accede alla quinta semifinale

Dopo gli annunci dei concorrenti selezioni alle prime quattro semifinali di Una Voce per San Marino (qui e qui), sono stati pubblicati anche i nomi di chi parteciperà alla quinta semifinale.

Accedono alla semifinale 5:

THE RUMPLED, FARMACY (On Line), Letizia crincoli, Ida Elena, JB, ELEKTROKARMA, BESA (On Line), GIACOMO VOLI, Zell, DANIELA FIORENTINO (On Line), Serafin Zubiri (On Line), Giuliana, Bradley Jay (On Line), PARK, LEONARDO AMOR (On Line), Ludovica, Me gustas Fer (On Line), ALMA, Siriaz y Malo, Gaia Belletti, Rosetta, LaRed, Emanuel, Giorgia Pastori, Delilah Earnshaw, MI LA BAND, Manuè, Angy - Angelica De Carolis, MACCLESFIELD, Gerónimo Rauch (On Line), Geisha, Luca Grillo Live Band, GioGala, NESHE (On Line), Lorenzo Amore (On Line).