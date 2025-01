Una Voce per San Marino: ecco chi accede alle prime due semifinali

Sono stati pubblicati i nomi dei cantanti che, dalle fasi di casting di Una Voce per San Marino sono stati selezionati per partecipare alla 1° e alla 2° semifinale.

Alla prima semifinale accedono:

Vimoksha (On Line), Effemme, Catch the Giant!, KiNG FOO, BARAK (On Line), Alessio’s Mind, Joanna, VALIS & POLCZI, Atwood, Lenni-Kalle Taipale & Andrea Brosio (On Line), Il Solito Dandy, Alis Ray, Carson Coma (On Line), Edea (On Line), TIMO, Cecilia Herrera, The Unknown Voices, Chazza (On Line), Kian Butler, Galen Borson (On Line), Timea, Jannike (On Line), The Leaf, Marco Urbinati, Evdokia Moisidou (On Line), Dramalove, Vincenzo Bles, Natalia, Cristina Macchiavelli (feat Nymos), Fabio Imperatrice feat Cambra, Max Lain, Latente, IUNA, NARBERA, Justine Mayer (vincitrice TOUR MUSIC FEST).

Alla seconda semifinale accedono invece:

CuRLi (On Line), Myky, Leonor, DENEB, BLITZ UNION (On Line), SERGIO GÓMEZ, Astrid Nicole (On Line), Snap-Out, Davide, Mhora, TADENI, Erisu, Miguel Escobar (On Line), LD (Le Distanze), Beatriz Gouveia (On Line), Romeo Zaharia (On Line), Asia, SALVA ORTEGA (On Line), Aniel, IBLA, Alexis Strum (On Line), Sofia Zaros (On Line), Libra, DIMA, Giovanni Brugnoli, Unico, Artemis (On Line), Phera, Claudia F (On Line), Sonia Nawri (On Line), Léon The Singer (On Line), Artemiz, Giuliette Kris, Giulia De Sisti, Ines, JACK COSTANZO.

Domani pomeriggio saranno svelati i partecipanti alla terza e quarta semifinale.