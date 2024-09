Una Voce per San Marino: proseguono i casting dei partecipanti

Una Voce per San Marino alza il sipario sulla stagione 2024/2025 con i casting per le selezioni. Al San Marino Outlet Experience il palco è nuovamente allestito per dare il via ad una nuova edizione che porterà ad eleggere chi rappresenterà San Marino all'Eurovision Song Contest in Svizzera.

Al momento sono arrivate oltre 200 iscrizioni da parte di artisti da Andorra, Belgio, Bielorussia, Danimarca, Ecuador, eSwatini, Francia, Germania, Italia, Marocco, Nigeria, Portogallo, Regno Unito, Russia, San Marino, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera. Sarà possibile comunque iscriversi per partecipare ai casting fino al 31 dicembre 2024.

Ieri sul palco una selezione di cantanti che hanno rotto il ghiaccio: tra chi ha già tentato la fortuna nelle edizioni precedenti e chi per la prima volta cerca il sogno eurovisivo. Il format proposto anche per questa edizione, prevede una sezione di accademia e a, seguire, le esibizioni davanti alla giuria.