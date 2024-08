Una Voce per San Marino: pubblicate le date dei casting

Arrivano le prime date per i casting per provare a rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2025. Una Voce per San Marino scalda i motori della quarta edizione e pubblica le date in cui gli aspiranti concorrenti potranno proporre le loro performance. I prossimi 26, 27, 29 settembre la prima trance di casting che continueranno anche il 14,15 e 16 novembre.

Confermata la location della passata edizione: allestito il palco per gli artisti e la postazione della giuria al San Marino Outlet Experience di Falciano. Per candidarsi e inviare i propri brani è necessario compilare i form sul sito unavocepersanmarino.com.