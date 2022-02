Una voce per San Marino: stasera la semifinale per i sammarinesi

I sammarinesi in gara

Alla terza semifinale di “Una voce per San Marino” trionfano l'artista catanese Vina Rose, il musicista mantovano Raimondo Cataldo, in arte Raim, e la napoletana Maria Teresa Cataldo, in arte Mate.

Sebastian Schmidt, Vanja Vatle, Snei Ap, Marta Gaetano e il duo Nada e Sissi parteciperanno invece alla serata dedicata ai ripescaggi, in onda domani sera, in cui si giocheranno la possibilità di entrare in finale. Stasera alle 22 andrà invece in onda la semifinale riservata ai sammarinesi. In gara sei partecipanti, gli Alibi, Elisa Mazza, i Garon X Duan, Giada Pintori, Ginevra Bencivenga e Giulia Vitri. Tre di loro entreranno in finale emergenti e avranno la possibilità di giocarsi un posto in finalissima di sabato in cui sfideranno anche i 10 big. Rimane tutto esaurito per la serata finale che decreterà il partecipante di San Marino all'Eurovision Song Contest.

Per questo la Giunta di Castello di Serravalle, in collaborazione con RTV, offre la possibilità di seguire l'evento in diretta sul maxischermo della sala polivalente dell'auditorium Little Tony. La serata sarà ad ingresso gratuito.