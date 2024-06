UNIRSM: aperte le iscrizioni al corso di alta formazione per lavorare sui set del cinema

Nel video l'intervista a Maria Elena D'Amelio, direttrice del corso di alta formazione

Il set è un luogo creativo, ma è anche uno spazio di lavoro, con le sue regole. Mentre San Marino consolida la sua vocazione "cinematografica" con varie produzioni recentemente ambientate sul Titano, l'Università di San Marino crea un corso di alta formazione per diventare professionisti nella gestione dei set. Un percorso costruito insieme a registi, sceneggiatori e altre figure chiave. Fra loro il produttore Nicola Serra, coinvolto in serie televisive come 'Il commissario Montalbano' e 'Il conte di Montecristo'. Verranno analizzati aspetti che riguardano l'amministrazione di un set, i rapporti con le amministrazioni locali dei territori in cui vengono realizzate le riprese, la coerenza con i protocolli sulla sostenibilità e non solo.

Approfondimenti in calendario dall'ottobre prossimo al maggio 2025, in moduli composti da due mezze giornate ciascuno, a ridosso dei fine settimana. "Noi speriamo che sia una grande occasione per San Marino e speriamo che i nostri studenti riusciranno a valorizzare il Titano come location cinematografica soprattutto attraverso il progetto di tirocinio finale - ha spiegato Maria Elena D'Amelio, direttrice del corso di alta formazione - I ragazzi dovranno creare un portfolio di location e lavoreranno sui set propri.

I nostri partner sono Cinecittà, la Film Commission Emilia-Romagna e l’Associazione produttori audiovisivi. I migliori soggetti sulla piazza italiana". Il corso è riservato a 25 partecipanti ed è necessaria la laurea magistrale.

Le iscrizioni sono aperte sul sito https://www.unirsm.sm/management-location-cinema-audiovisivo/



Nel video l'intervista a Maria Elena D'Amelio, direttrice del corso di alta formazione